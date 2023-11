Američan neměl televizi ani téměř žádný nábytek. Svému městu ale odkázal 85 milionů

Holt umřel letos v červnu ve věku 82 let, ale o jeho odkazu informovala americká média až nyní.

Neměl žádné děti a jeho poslední partnerka už byla několik let po smrti. Do závěti dal jednoduchý pokyn: 3,8 milionu dolarů (85 milionů korun) pro městečko Hinsdale na investice do školství, zdravotní péče, kultury a rekreace.