Američan 30 let tajil matčinu smrt a pobíral její důchod a výsluhy

Zampachově matce byla diagnostikována rakovina slinivky a ona se poté přestěhovala do Japonska, kde se narodila. Zemřela koncem října 1990, ale Zampach to úřadům v USA nesdělil. Podle listu Los Angeles Times o úmrtí matky informoval americkou ambasádu v Tokiu, ale záměrně do formuláře nenapsal její číslo sociálního zabezpečení, aby jí na účet nadále chodily peníze. Před její smrtí také převedl vlastnictví matčina domu v jižní Kalifornii na sebe a podal žádost o bankrot.