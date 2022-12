Za odkazy na Facebook a Instagram stopka. Twitter bude účty odstraňovat

Sociální síť, kterou vlastní miliardář Elon Musk, to o víkendu oznámila na svém účtu Twitter Support. Týká se to rovněž obsahu, v němž jsou odkazy nebo uživatelská jména k platformám Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr a Post.

Minulý měsíc ale Musk Trumpovi účet na Twitteru opět obnovil. Exprezident však komunikační platformu už asi využívat nebude. „Nevidím pro to žádný důvod,“ řekl Trump prostřednictvím videa na schůzi lobbistické skupiny Republikánská židovská koalice (RJC), když byl dotázán, zda se na Twitter vrátí.

Role Twitteru jakožto prostředku přímé komunikace mezi politiky a voliči v posledních letech narůstá po celém světě. Trump od ledna 2017 do konce svého pobytu v Bílém domě na svém účtu sdílel cizí obsah (retweetoval) či napsal vlastní příspěvek (tweetoval) více než 25tisíckrát, v průměru 18krát denně. Trump oznámil, že bude usilovat o kandidaturu na prezidenta v roce 2024.

Současný majitel Twitteru Musk je nyní druhým nejbohatším člověkem na světě. Firmu koupil v říjnu za 44 miliard dolarů (přes bilion dolarů) a ve společnosti od té doby zahájil dramatické změny, včetně propuštění zhruba poloviny zaměstnanců a většiny vedení s cílem snížit náklady. Jak nedávno uvedl americký deník The New York Times, od nástupu Muska do vedení společnosti se podle průzkumu prudce zvýšil rozsah problematického obsahu a dříve zakázaných účtů na sociální síti.