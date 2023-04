Ve hře jsou biliony. Musk se snaží zamést soudní spor kvůli dogecoinu pod stůl

Jednou z teorií je, že Dogecoin získal na popularitě, když byl přidán do oblíbené aplikace pro bezplatné obchodování na burze Robinhood v roce 2021. I když to může vypadat jako slabý důvod pro zvýšení ceny této mince, důležitá je snadná dostupnost této mince a možnost obchodovat s ní. Čím jednodušší je minci nakoupit a obchodovat s ní, tím více investorů se do ní může zapojit a tím větší balík peněz se do takového obchodu může vložit.