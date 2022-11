Twitter kvůli volbám odkládá poskytování ověřovacích ikon předplatitelům

Twitter v sobotu v aktualizaci své aplikace pro zařízení s operačním systémem Apple iOS uvedl, že lidé využívající novou službu budou moci mít vedle svého jména modrou ikonu „stejně jako celebrity, podniky a politici“. Řada lidí nicméně vyjádřila obavy, že nový systém by mohl před volbami v USA vyvolat chaos, protože uživatelé by mohli snadno vytvářet účty s falešnou identitou, které by měly ověřovací modrou ikonu.

Průzkumy naznačují, že politici zvolení za Demokratickou stranu mohou přijít o kontrolu nad oběma kongresovými komorami. To by mělo zásadní dopad na schopnost prezidenta Joea Bidena prosazovat zákony a zároveň by to mohlo přímo ovlivnit, zda se exprezident Donald Trump rozhodne za dva roky opět kandidovat na post šéfa Bílého domu. Otázkou podle komentátorů také je, jak by případná převaha republikánů v Kongresu ovlivnila americkou vojenskou pomoc Ukrajině.