Použití špionážních programů musí mít jasná pravidla, burcují europoslanci

Vyšetřovací výbor EP pro používání programu Pegasus a dalších špionážních programů (PEGA) navštívil od loňska Španělsko, Řecko, Kypr, Polsko a Maďarsko, kde hovořil s odborníky a také s osobami, které byly tímto softwarem sledovány. Členové výboru jeli také do Izraele, kde místní firma NSO Group program Pegasus vyvinula.

Europoslanci také navrhli vytvořit unijní technologickou laboratoř EU, která by měla jako nezávislá výzkumná instituce pravomoc sledování špionážním softwarem vyšetřit. Rovněž by mohla fungovat pro občany, kteří by si jejím prostřednictvím mohli nechat zkontrolovat svá elektronická zařízení, zda nejsou infikována špionážním softwarem.