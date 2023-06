Největší setkání makerů ve střední Evropě ovládne Křižíkovy pavilony

„Maker Faire Prague letos opět o něco povyrostl, přesunuli jsme se totiž do větších prostor Křižíkových pavilonů a přilehlého venkovního prostoru pražského Výstaviště. Díky tomu máme možnost zapojit i velkoformátové instalace nizozemských makerů Exoot,“ prohlásil hlavní organizátor festivalu Vojtěch Kolařík.

„Animaltroni jsou objekty, které pouze vzdáleně připomínají živé organismy. Veškeré mechanismy jsou přímo viditelné, takže divákovi je jasné, že se jedná o roboty. Přesto na ně publikum reaguje jako na živé. Je fascinující, jak lidský mozek reaguje při rozpoznávání obrazu a pohybů a na základě toho pak akceptuje to, co vidí. Mysl sama sebe přesvědčí a usoudí, že je to realistické, ač není,“ prohlásil autor instalace Tristan Kruithof.