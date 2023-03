Výrobce iPhonů plánuje novou továrnu v Indii za 700 milionů dolarů

Společnosti Foxconn Technology Group, která je partnerem americké firmy Apple, plánuje investovat kolem 700 milionů USD (15,5 miliardy Kč) do nové továrny v Indii. Firma se snaží posílit místní výrobu a urychlit její přesun z Číny v souvislosti s rostoucím napětím mezi Washingtonem a Pekingem. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg. Investice by byla pro Foxconn jednou z největších v Indii.

Foto: Novinky Ilustrační foto