Vodafone spustil novou síť internetu věcí, umožní posílat fotky

Síť pod názvem Cat-M již běží v Karlových Varech nebo v Praze a do jednoho měsíce pokryje přes 93 procent populace Česka. Výhodou proti dosud používaným sítím IoT (Internet of Things, česky internet věcí) je větší kapacita, která umožní přenášet větší množství dat, například fotografie. Na tiskové konferenci to uvedl generální ředitel Vodafonu Petr Dvořák.

Foto: Sergio Perez, Reuters Logo Vodafone