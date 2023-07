S mobilem i kompaktem. Tipy pro lepší výsledky při fotografování

V takovém případě si v podstatě celý záběr rozdělíte na devět stejných dílů – dvě vodorovné a dvě svislé čáry. Některé fotoaparáty dokonce přesně takové rozdělení umí zobrazit na displeji ještě před zmáčknutím spouště. Hlavní objekt by pak měl být umístěn na jednu z těchto čar, ideálně přímo na jejich průsečíky.

Při focení postav je dobré myslet také na to, jakým směrem se hlavní aktér na momentce dívá nebo jakým směrem má natočené tělo. Vhodné je nechat mu „v pohledu“ dostatek prostoru. Pokud tedy focená postava kouká například doprava, měla by být umístěna spíše v levé části snímku.

Profesionální nádech momentkám dodáme i správným ostřením a prací s hloubkou ostrosti, nebojte se při tom experimentovat. Snímek má totiž zcela jiný nádech, záleží, zda zaostříte popředí, nebo pozadí. V takovém případě je nutné zvolit již na fotoaparátu manuální či poloautomatický režim a nastavit clonové číslo na co nejnižší hodnotu.

Počítat je ale nutné s tím, že s rostoucími hodnotami ISO je ve výsledných momentkách patrný šum, který nepůsobí vůbec dobře. Vyšší hodnoty ISO totiž zvládají až dražší fotoaparáty. U levnějších se to dá vyřešit tak, že momentky převedete do odstínů černé a bílé, digitální šum pak vypadá jako zrno u analogových fotoaparátů.

Pozor je ale nutné dávat na to, aby fotky nebyly rozmazané. Při delších časech je již potřeba používat stativ. Případně si můžete pomoci předměty, které se zrovna nachází ve vašem okolí. Fotoaparát můžete položit na židli nebo širší zábradlí, případně jej opřít před zmáčknutím spouště o stěnu či nějakou značku.

Na dovolené, případně hned po příjezdu domů, je vhodné fotografie zálohovat. Poničení nebo odcizení fotoaparátu totiž není zas tak nemožné, jak by se mohlo zdát. Stačí chyba paměťové karty a všechny fotky mohou být nenávratně pryč – samozřejmě to platí také o videích.

Dříve se velké popularitě těšilo vypalování dat na CD a DVD nosiče. To nicméně není příliš vhodné řešení, neboť se často stává, že především levnější nosiče nejsou po několika letech čitelné. Navíc optické mechaniky pomalu mizí nejen z notebooků, ale také z klasických stolních sestav.

V každém případě by záloha měla být uložena na dvou různých místech, tedy kromě externího disku například i na pevném disku v počítači. Pokud jedna ze záloh selže, zůstávají fotografie stále ještě v bezpečí na druhém disku.

Zajímavou alternativou pro disk může být ukládání dat do cloudu, tedy na internet. Data máte tak díky své vlastní on-line schránce neustále k dispozici, a to z jakéhokoliv koutu planety, kde je přístup k internetu. Mezi nejoblíbenější webová úložiště patří Dropbox, Apple iCloud, Tonido, Google Drive či Microsoft One Drive.