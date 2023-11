Inteligentní kamery vidí i slyší. Chytré technologie mění česká města

Není žádným tajemstvím, že při hlučných incidentech roste pocit nebezpečí – obzvláště to platí při hlučných incidentech pochybných skupin v parcích, průchodech a v blízkosti sociálně vyloučených lokalit.

Patrně i kvůli tomu se moderní kamery, které se již běžně využívají v Plzni i Ostravě, naučily slyšet. Sound Event Detector (SED) od plzeňské společnosti Jalud Embedded lze instalovat buď jako samostatný senzor, nebo ještě ekonomičtěji jako software přímo do kamer v systému.

Algoritmy pro detekci zvukových událostí jsou schopné detekovat nebezpečné situace, jako jsou křik, střelba a tříštění skla v reálném čase, a vyslat alarm do operačního střediska a automaticky otočit kamery správným směrem.

„Reakce na incidenty běžně trvá v průměru 7 minut. Detekce zvuku ale dokáže tuhle dobu zkrátit na několik vteřin – a to může znamenat záchranu života,“ prohlásil Lukáš Svoboda, šéf Jalud Embedded.

„V současné době je 53 detektorů instalovaných v Plzni jako součást zdejšího MKDS, dalších 10 je ve Fakultní nemocnici Plzeň, realizujeme instalace v Dubí, České Lípě, Ostravě a chystáme v Písku. Jdeme i do zahraničí – naše detektory jsou nainstalované i v Amsterdamu,“ doplnil Svoboda.

Stále častější je také napojení reproduktoru na kamerový systém. To umožňuje operátorovi hlasově reagovat na zjištěné události. Podle zkušeností z některých měst by takový proaktivní zásah do dění skutečně mohl mít v mnoha situacích významně preventivní efekt.