Velkolepý návrat Spider-Mana si užijí všichni hráči

Po řádění gangu Démonů a kratší dovolené se do New Yorku opět vrací Peter Parker. Tomu už ale plnohodnotně sekunduje také druhý Spider-Man a tím je Miles Morales, za kterého hráči hráli v samostatném rozšíření minulého dílu. Hned ze začátku hry tak musí řešit problém s písečným padouchem Williamem Bakerem alias Sandmanem.

Netrvá to dlouho a na scéně se objevuje nový antagonista. Tím je legendární lovec Kraven, jenž má jediný cíl - najít sobě rovného protivníka, se kterým by zažil konečně ten opravdový souboj, po němž tolik dychtí. Společně se svými lovci se přesouvá ze zarostlé džungle někde na druhém konci světa do betonové džungle New Yorku.

Foto: Playstation Ukázka ze hry Marvel’s Spider-Man 2

Spider-Mani nevědí, co řešit jako první. Jestli ony lovce, nebo padouchy, které Kraven postupně vysvobozuje, aby společně s nimi mohl bojovat. Hráči tak na střídačku hrají buďto za Petera, nebo za Milese. To určuje buď příběh, nebo samotný hráč, který si může kdykoliv během volného pohybu po městě vybrat svého „Spíďu“.

V určité části hry se Petera Parkera zhostí slavný symbiont. Tedy mimozemský organismus, který pochází z vesmírného meteoritu. Peterovi propůjčí nové schopnosti, ale také, stejně jako v komiksech, začne měnit jeho charakter. A jak už trailery napovídaly - kde je symbiont, tam je i Venom. O něm toho ale prozradíme co nejméně, protože patří k tomu doslova nejepičtějšímu, co ve hře hráči zažijí. Stejně jako předchozí díl i tento je plný emotivních scén a hlavně skvěle napsaných postav.

Jak vypadají čeští Spider-Mani? Před kamerou se sešly tři generace

Foto: Playstation Ukázka ze hry Marvel’s Spider-Man 2

Co se týká hratelnosti, tak tady vývojáři vsadili na jistotu. Rozšířili možnosti pohybu po městě. Spider-Mani dostali do vínku speciální křídla, díky kterým mohou plachtit na velkou vzdálenost, případně zběsilou rychlostí využívat vzdušných vírů po městě. Mimo to se na střechách nachází speciální místa s tzv. prakem, díky kterému se mohou vystřelit z jednoho břehu New Yorku na druhý.

Samozřejmě nechybí postupné odemykání schopností a dovedností. Ty jsou společné, ale také pro každého Spider-Mana oddělené. Peterovi se tak odemykají různá komba pro jeho speciální robotické pavoučí nohy, které má zabudované v obleku. Miles si naopak rozšiřuje své „elektrické“ schopnosti. U Petera se při získání symbionta odemkne také strom dovedností právě pro tento oblek. A když jsme u obleků, tak i zde si mohou hráči postupně poodemykat desítky různých obleků. Nyní dokonce i s různými barevnými variantami.

Foto: Playstation Ukázka ze hry Marvel’s Spider-Man 2

Kromě hlavních příběhových misí mohou hráči trávit volný čas tradičními povinnostmi superhrdiny. Sběratelé si po batozích z prvního dílu přijdou na své při sbírání pavoučích robůtků Spider-Botů. Milovníci vzdušné akrobacie a rychlých honiček si užijí lovení robotických dronů, které Kravenovi lovci rozházeli po celém městě. Nechybí samozřejmě náhodné kriminální činnosti jako přepadávání, nahánění ujíždějících lupičů, případně pomoc obyvatelům New Yorku v nesnázích. Mimo Petera a Milese si i zde hráči zahrají například ještě za Mary Jane. U ní ale stejně jako v minulém díle nečekejte žádnou velkou akci, její hratelné pasáže se týkají spíše plížení, hlavním úkolem tedy je, aby vás nikdo nezpozoroval.

Souboje ve hře jsou mnohem dynamičtější a hráči mají k dispozici mnohem více speciálních komb, kterými mohou zneškodňovat protivníky. Stejně tak přijdou vhod i různé vychytávky, jako je speciální síť, jež stáhne všechny protivníky k sobě, případně naopak, odhodí je do dálky.

Foto: Playstation Ukázka ze hry Marvel’s Spider-Man 2

Druhý Spider-Man naplno ždímá rychlý disk posledního Playstationu. Přesun po New Yorku je občas tak rychlý, že kdyby hra běžela na staré generaci konzolí, tak by trpěla dočítáním předmětů, případně by obsahovala různé nahrávací obrazovky. To tady nehrozí. Stejně tak jako přepínání mezi Spider-Many nebo způsob rychlého cestování, to je téměř instantní. Stejně tak hra využívá nový ovladač Dual Sense, a to hlavně jeho adaptivní triggery, kdy například při kontrolování elektrického proudu kladou páčky hráči odpor.

Vývojářům se povedlo navázat na úspěch předchozího dílu a jeho rozšíření. Pohyb po New Yorku je díky novým prvkům zábavnější. I přes to, že se jedná o hru s otevřeným světem, tak její aktivity nejsou úmorné a i běžný hráč s rodinnými povinnostmi jej dokáže s přehledem vyzobat do posledního předmětu. Jediná výtka směřuje k technickému zpracování, ale to je spíše tím, jak moc si nás vývojářská studia ze stáje Sony rozmazlila.

Spider-Man 2 vychází 20. října exkluzivně pro konzoli Playstation 5. Obsahuje českou lokalizaci formou textů a titulků.

HODNOCENÍ: 9/10

Foto: Playstation +2