Remástr Poldy zaujal víc než nový titul. Hráči poslali přes 1,8 milionu

„Tak a je to, kampaň na Poldu 2 remástr máme úspěšně za sebou. A byl to teda neskutečný finiš. Počítadlo se zastavilo na neuvěřitelné částce 1 824 630 Kč. Ani v nejdivočejších snech by nás nenapadlo, že se vybere o tolik více, než se vybralo na Poldu 7. Za to vám, našim fanouškům, patří obrovský dík,“ prohlásili tvůrci ze studia Zima Software.