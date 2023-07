PlayStation 5 zlevnil na historické minimum

Společnost Sony nicméně informovala, že aktuální sleva je časově omezena. Jde o akci, která bude platit do 7. srpna. Poté bude oficiální doporučená cena činit opět 13 390 Kč v případě PlayStationu 5. Cena u verze Digital Edition by měla zůstat stejná, protože na ni se aktuální akce nevztahuje.

„Rok 2023 je pro PS5 zatím fantastický. Hráči si mohou užívat spousty již vydaných her, včetně Hogwarts Legacy a Final Fantasy XVI, a také zážitků ve virtuální realitě spolu s Horizon Call of the Mountain a Resident Evil Village na PlayStation VR2 – nejnovějším PlayStation headsetu pro virtuální realitu,“ stojí v oficiálním oznámení společnosti Sony, které pojednává o aktuálních slevách.

„Pokračovali jsme také v poskytování neuvěřitelných herních zážitků naší rostoucí PS5 komunitě, včetně služby PlayStation Plus – herního předplatného, které nabízí výhody v čele s obřím katalogem her se stovkami her na výběr. Letos nás čeká ještě více úžasných nových her, v čele s Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage a Alan Wake 2,“ doplnili zástupci společnosti.