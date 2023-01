Lidé šetří i na hrách. Výdaje na mobilní tituly klesly o pět procent

Někteří vedoucí pracovníci z odvětví se podle nedávné zprávy listu Financial Times (FT) obávají, že spotřebitelé čelící růstu životních nákladů nebudou ochotni dál investovat peníze do svého oblíbeného herního titulu, když existuje řada bezplatných her. Některé přední mobilní hry nyní podle odborníků registrují až pětinový pokles příjmů z prodeje virtuálního zboží, jako jsou dodatečné životy, vybavení pro hráčovu postavu či herní měny, napsal FT.