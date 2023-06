Více peněz na továrnu Intelu? Ani náhodou, smetl německý ministr financí žádost ze stolu

Více než dvojnásobné navýšení však vyvolalo velký rozkol v německé vládě. A to navzdory tomu, že kancléř Olaf Scholz ze Sociálně demokratické strany Německa (SPD) a ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck ze Strany Zelených byli naklonění vyšší podpoře.

Ve hře je nicméně více možností podpory, jednou z nich by mohlo být poskytnutí levnější elektřiny pro továrnu. „Zvažuje se více možností, ale kabinet si na to zatím nevytvořil názor. Co se ale týče rozpočtu , dosáhli jsme svých hranic,“ zopakoval Lindner.