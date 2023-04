Samsung musí zaplatit 300 milionů dolarů za porušení patentů, rozhodl soud

Agentura Reuters nicméně poukázala na to, jaké bude mít rozhodnutí soudu dopady. Zatímco pro Netlist to znamená obrovský finanční příliv a posílení její pozice nejen v oblasti paměťových modulů, pro Samsung to může mít značný dopad na jeho image a v konečném důsledku i na výrobu. Samsung je totiž v současnosti největším světovým výrobcem paměťových čipů.