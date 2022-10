Byl součástí čínské cenzurní mašinérie. Teď se odhodlal mluvit

„Zpočátku, když jsem tam pracoval, tak jsem o tom moc nepřemýšlel, protože práce je prostě práce,“ vypráví s lehkostí tento devětadvacetiletý mladík, který ani nepožádal o to, aby novináři neuváděli jeho celé jméno. „Ale cítil jsem, že to neodpovídalo mým etickým hodnotám,“ dodává ze své kanceláře v kalifornském Silicon Valley, kde sídlí významné technologické firmy a kde nyní žije. „Když ale pracujete v této oblasti (cenzury) příliš dlouho, tak tato vnitřní pnutí posilují,“ dodává.

Ceng vyrůstal s internetem. Narodil se v roce 1993 v provincii Kuang-tung na jihu Číny. Jeho první zkušenost s počítači je ze základní školy, když jeho otec přinesl domů stolní počítač. To, co objevil na internetu, ho překvapilo. „Bylo to jako úplně nový svět, který na mě čekal a který jsem začal objevovat,“ říká.