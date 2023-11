Nejslabší hesla používají lidé u streamovacích platforem

Souviset to může s tím, že lidé společně spravují sdílené účty, a kvůli pohodlí používají snadno zapamatovatelná hesla. „Není překvapením, že lidé věnují větší pozornost účtům, které si přímo spojují s penězi. Proto pro své finanční služby používají co nejsilnější hesla,“ konstatoval Tomas Smalakys, technologický ředitel společnosti NordPass.

Během pěti let, kdy společnost NordPass prováděla tento výzkum, byla mimochodem v globálním měřítku čtyřikrát vítězem číselná kombinace „123456“.

Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako například „heslo“) nebo pouhou posloupností číslic.