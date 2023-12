Zdenka Braunerová: Úspěšná v práci, neúspěšná ve vztazích

O vzdělání svých dětí ale dbal – sehnal jim učitele ruštiny a seznamoval je se svými významnými přáteli. Mezi jinými i s historikem Ernestem Denisem, který žil v Čechách díky stipendiu francouzské vlády. Tomu se veselá Zdenka líbila, zato on jí ne. Tvrdila o něm, že je mizerný a nudný společník i tanečník, a jednou v prosinci roku 1874 si o něm zapsala do deníku: „Přišel pan Denis. O této návštěvě bych nevěděla moc co povídat.“

Koncem šedesátých let předminulého století začaly Zdenka a Anna Braunerovy chodit do prominentní vyšší dívčí školy v Praze. Tam učil kreslení Soběslav Pinkas a snad právě tam získala Zdenka svou chuť k malování. Jejím absolvováním vzdělání pro dívky končilo. Možnost maturity se zatím ztrácela v nedohlednu. Zdence to nevadilo, měla teď víc času, navštěvovala plesy, podnikala výlety a na léto jezdila do Roztok. A měla své nápadníky.