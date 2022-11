Před 30 lety zemřel Alexander Dubček. „Sympatický komunista“ by se více hodil do jiné doby

Alexander Dubček se narodil 27. listopadu 1921 ve slovenském Uhrovci. Jeho otec Štefan Dubček byl vyučený tesař, který několik let pracoval v USA, kde se stal přesvědčeným pacifistou a komunistou.

V roce 1925 odjel malý Alexander se svými rodiči do města Biškek v sovětské Kyrgyzii. Později se přestěhovali do města Gorkij, ale roku 1938 se vrátili na Slovensko, protože podle nových směrnic by museli přijmout jediné sovětské občanství.