Kingova řeč pomohla odstranit segregaci

Martin Luther King pronáší řeč I Have a Dream ve Washingtonu

Ve Spojených státech tehdy ještě pokračovala rasová segregace a pochodem vyvrcholily protesty proti ní. Prvním velkým protestem byl více než rok trvající bojkot městské dopravy v Montgomery, kde mohli černoši sedět jen na zadních sedadlech autobusů, a i ta uvolňovat v případě potřeby bělochům. Bojkot byl vyhlášen poté, co 1. prosince 1955 Rosa Parksová odmítla uvolnit toto místo, a za což byla o čtyři dny později odsouzena k pokutě 10 dolarů za výtržnictví a porušení vyhlášky. Bojkot, na jehož pořádání se podílel i King, skončil, když 20. prosince 1956 byla segregace v autobusech prohlášena za protiústavní.

Přesto na jihu praxe pokračovala, což vedlo na počátku šedesátých let k jízdám svobody, kdy studenti vyjížděli na jih a bílí se pohybovali v prostorách vyhrazených po barevné a Afroameričané pro bílé.

Zatčen byl 12. dubna 1963 i King. Když mu neumožnili mluvit s právníkem, Kingova manželka se obrátila na manželku prezidenta Kennedyho. To upoutalo pozornost médií a bojkoty obchodních řetězců se rozšířily po celých Spojených státech. King byl 20. dubna 1963 propuštěn.

Protože většina černošských demonstrantů byla v Birminghamu zadržena a čelila nutnosti zaplatit pokutu, aktivista James Bevel přišel s nápadem zapojit do protestů studenty. King si nebyl jist, jestli je to vhodné, ale nakonec souhlasil. Za jediný den bylo zatčeno 1200 žáků a studentů, kteří zcela zaplnili vězení pro 900 lidí. Starosta Eugene Bull Connor se proto rozhodl nasadit proti demonstrantům psy a vodní děla. Fotografie, jak na klidně sedící demonstranty útočili psi, však pobouřily veřejnost.

Slavný Pochod na Washington se konal až poté, pročež ho militantní černošský aktivista Malcolm X označil za frašku, jenomže téma bylo žhavé. Do Washingtonu byly vypraveny desítky zvláštních vlaků a dva tisíce autobusů - všechny byly plné. Zatímco Národní organizace na podporu barevných lidí (NAACP) pochod vnímala jako akci na podporu chystaného zákona o rovných občanských právech, King s jeho pomocí chtěl upozornit na problematiku rasové nerovnosti i v dalších oblastech.

Zákon o občanských právech zakazující diskriminaci na základě rasy, vyznání a pohlaví na veřejných místech, v zaměstnání a vzdělávacích institucích podepsal o necelý rok později prezident Lyndon Johnson, platil od 2. července 1964. O rok později byl přijat zákon o volebním právu, který skončil s diskriminací Afroameričanů u voleb, kde už nemuseli podstupovat test gramotnosti či prokazovat znalost ústavy, a zákon o imigraci a občanství, který umožnil imigraci do USA i barevným. Zákon o spravedlivém bydlení z roku 1968 zakázal diskriminaci při poskytování ubytování.

Hlavně však od dob konce segregace ještě neuplynulo dost let, aby se rány zacelily, vždyť pořád ještě žijí pamětníci Kingovy řeči. Dnešní tak často probíraná a mnohdy přehnaná woke kultura je důsledkem obtížného se vyrovnávání s rasistickou minulostí. Mnohdy působí jako snaha pozměnit dějiny, ale je nutné si uvědomit, že potomci otroků nemusejí mít chuť dívat se na sochy jižanských generálů, kteří pomáhali hájit udržení otroctví. A zrovna my bychom nad tím neměli vrtět hlavou, u nás se odstraňují sochy z mnohem malichernějších důvodů.

Ani požadavky na odškodné za otroctví nejsou nijak nové, King o nich mluvil už v roce 1956, když zmiňoval, že rovnost před zákonem neodstraní ekonomické rozdíly. Chtěl proto po dobu deseti let vyčlenit peníze na pomoc znevýhodněným skupinám.

A pokud máme pocit, že se za oceánem zbláznili, měli bychom si uvědomit, že ani my si nedokážeme poradit s diskriminací, což se nám může vymstít. USA nám ukazují, k čemu to může vést. Odstraňovat diskriminaci a začleňovat příslušníky ostrakizovaných skupin do společnosti je extrémně složité, možná až neřešitelné, ale jsou i kroky, které se dají podniknout hned a snadno. Nesmí přibývat vyloučených lokalit, což je jen hezčí jméno pro ghetta.