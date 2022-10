Francis Gary Powers: Špion, který zaujal i Spielberga

Letos v únoru to bylo šedesát let od chvíle, kdy v Berlíně proběhla slavná výměna špionů. Z jedné strany Glienického mostu kráčel sovětský agent Rudolf Ivanovič Abel, z druhé americký pilot Francis Gary Powers, jehož příběh se dostal do filmu Stevena Spielberga Most špionů. U příležitosti letošního výročí navštívil Evropu letcův syn Gary Powers mladší.

Toužil být dopravním pilotem, ale stal se z něj jeden z nejznámějších špionů.