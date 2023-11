Dobrý den, tady Zpravodaj Občanského fóra

Z videí je patrná ryzí novinařina založená na autentických výpovědích lidí přímo v terénu. Informace se však nedostaly do veřejných sdělovacích prostředků, ale mířily co nejdřív zpět na ulici.

„Jsem komunista a je mi haňba, co naši soudruzi udělali. A jako komunista jdu stávkovat proti komunistům,“ přiznává reportérovi.

Další střih a názor jedné z žen, která přichází se skupinkou spolupracovnic na jednu z demonstrací: „Manifestace dřív a nyní? Dřív byly na nic. Protože se jen tleskalo a kecalo o ničem. Ale dneska se konečně něco rozhodne a ten binec, co tu byl dvacet roků, se dá do pořádku.“

Od zpracovaných reportáží a anket zlínského týmu Zpravodaje Občanského fóra uplynulo 34 let.

„Pokud mě paměť neklame v listopadu 1989 mrzlo. Takže při natáčení to žádný velký komfort nebyl. Celkem se na reportážích podílely asi tři týmy. Vždy redaktor a kameraman. A pak samozřejmě ještě střihač a zvukař,“ vzpomíná po letech Nášel. Na svou dobu podle něj byly všechny tři týmy rychlé a operativní.

„Zatímco profesionálové Československá televize nebo Filmového studia Gottwaldov na to potřebovali štáby, my jsme to zvládali ve dvou až třech lidech,“ tvrdí Nášel.