Pavel: Situace není tak špatná, jak nám ji někteří malují

Prezident Petr Pavel je hrdý na to, co Češi za posledních více než 30 let v demokracii dokázali, a měli bychom to podle něj oslavovat. Za největšího nepřítele demokracie označil v pátek na Národní třídě lhostejnost. Řada lidí totiž může podlehnout dojmu, že když už jsme si demokracii vydobyli, nemusíme se o ni starat a chránit ji, opak je ale pravdou.

Petr Pavel na Národní tříděVideo: Novinky