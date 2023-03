Zákoník práce čekají výrazné změny. Čeho se dotknou především?

Návrh novely zákoníku práce, do něhož bylo zapracováno velké množství připomínek a zároveň reaguje na dvě evropské směrnice - směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů - je nyní v rukou vlády.

„Návrh novely stále ještě čeká poměrně dlouhá cesta legislativním procesem. Vláda by jej měla v nejbližších týdnech projednat. Pak poputuje do Poslanecké sněmovny, kde záleží, jak moc bude komentován v průběhu jednotlivých čtení. Je tak možné, že některá pravidla ještě doznají dalších změn. Už teď je ovšem jasné, že půjde o jednu z nejvýznamnějších novel v roce 2023,“ doplnil pro Právo advokát David Šupej z kanceláře Sedlakova Legal.