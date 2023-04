Výplata důchodů u přepážek zdraží

Úřad loni poštou zasílal 674 100 důchodů. Zhruba polovina lidí si pro ně chodí na pobočku, polovina si je nechává doručovat domů. Celkem to činí zhruba čtvrtinu ze všech penzí. Tři čtvrtiny důchodců si nechávají penzi posílat na účet.

„Je to výdaj navíc. Sociálně citlivé to není. Na poštu chodí lidé, kteří nemají internet ani účet. Z nějakého důvodu mají radši hotovost v ruce, nechtějí karty, chtějí to mít pod kontrolou. Na tom není nic špatného,“ řekla ve čtvrtek Právu předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. „Navíc z mého pohledu, ten zvýšený poplatek rentabilitu pošty nezachrání,“ dodala.