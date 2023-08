Stavební pozemky citelně zdražily

„Střadatelům slouží jako dlouhodobé uložení peněz. Nepotřebují z nich mít výnos za dva tři roky, ale pořizují je na deset, patnáct a více let. Byty se staví, přibývá jich. Místa už jen ubývá,“ míní Vladimír Brůna ze společnosti B&K Nemovitostní investice.

V Praze, včetně periferií a okolí do půl kilometru od hranice hlavního města, se tento průměr pohybuje kolem 13 500 Kč/m2. V pětadvacetikilometrovém prstenci se už průměrná nabídková cena dostává téměř na polovic: 7,5 tisíce korun za metr čtvereční.

Objevují se však i lokální specifika, kdy neplatí, že město je dražší než malé obce. To bývá způsobené tím, že v místě není mnoho pozemků ve veřejné nabídce. Prodávající se snaží vyčekat na vyšší cenu. Do škol, k lékařům, obchodů je to sice dál, ale cení se naopak příroda a volný prostor.