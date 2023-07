Obvyklé kapesné dětí v Česku: tři stovky měsíčně

Banka Creditas na dětských účtech zaznamenala, že rodiče oproti loňsku posílají o dvanáct procent méně, v průměru 650 korun měsíčně. Naopak dospívajícím od 15 do 17 let se kapesné mírně zvýšilo.

Pětina rodičů ale podle Raiffeisenbank nijak neřeší, co si za kapesné potomek koupil. Dvě třetiny rodičů s dětmi naopak mluví o tom, co si pořídily. A to je dobře. Podle psychologů by se s kapesným, respektive s odměnami za něco mělo začínat co nejdříve jako s výchovným nástrojem vedoucím k uvážlivému hospodaření a k tomu, že co chci, nepřichází na lusknutí prstu.