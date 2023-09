Objevily se SMS s falešnými exekucemi

Celý podvod obvykle funguje tak, že na telefonní číslo přijde SMS upozorňující na neuhrazený dluh a odkazující na web, kde je možné vše zkontrolovat. Jakmile člověk klikne na stránku, zobrazí se mu nabídka ověření exekuce pomocí přihlašovacích údajů do elektronického bankovnictví. Podvodníci se tak obratem mohou dostat k citlivým údajům a data mohou různým způsobem zneužít.

Kolik lidí podvodu podlehlo a jaké důsledky to bude mít, nelze podle něj v tuto chvíli odhadovat. „Pokud občan takovou zprávu obdrží, měl by neprodleně kontaktovat Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten by měl incident prověřit, stránky útočníků zablokovat a informovat širokou veřejnost,“ dodal Mahdal.