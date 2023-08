Svojí bance to neříkejte. Šmejdi slibují pohádkové zhodnocení, ale důvěřivce oberou

Důležité je, aby lidé zachovali při podobných telefonátech chladnou hlavu. S nikým by neměli sdílet přístupy a hesla ke svému účtu nebo k platební kartě. Stejně tak by neměli nikdy instalovat jakékoliv programy do svého počítače nebo telefonu na základě telefonního hovoru, může jít totiž o software pro ovládání PC na dálku. Pozor by si měli dávat také na to, s kým doopravdy komunikují a co komu potvrzují.