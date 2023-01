MF v první letošní aukci prodalo státní dluhopisy za 26,7 miliardy korun

Největší zájem měli investoři po dluhopisech se splatností v roce 2028, byli připraveni nakoupit je za 19,8 miliardy korun. Ministerstvo je do aukce nabídlo za 14,4 miliardy Kč, průměrný roční výnos u nich činí 4,47 procenta.

Státní dluhopisy společně se státními pokladničními poukázkami slouží k financování rozpočtových deficitů a státního dluhu. Podle Strategie financování a řízení státního dluhu bude letos stát potřebovat na toto financování 649 miliard korun. Většinu této částky, 400 až 500 miliard korun, plánuje získat prodejem střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů. Mezi emitovanými dluhopisy by měly převažovat ty se splatností do deseti let.