Na plné výhody ze stavebního spoření zbývá pár dnů

Za letošní rok vyplatí stát u stavebního spoření naposledy maximální podporu ve výši 2000 korun, od příštího roku klesne u všech smluv na tisícovku. Nově se totiž vypočítá jako pět místo dosavadních deseti procent z částky, kterou sami za rok do 20 tisíc korun naspoříte.

Kdo chce tedy vytěžit ze stavebního spoření maximum, musí celkem 20 000 Kč za letošní rok odeslat na účet u stavební spořitelny do konce roku.

„Pokud jste tedy v průběhu roku posílali méně než 1667 korun měsíčně, můžete částku doplatit klidně jednorázově. Je nutné, aby byly peníze na účet spořitelny připsány ještě letos. Při zadávání platby dejte pozor na to, že závěr roku připadá na víkend,“ upozornil obchodní ředitel společnosti Broker Trust Martin Kouřil.

Pokud si spoříte na penzi ve starším penzijním připojištění, nebo novějším doplňkovém penzijním spoření, můžete díky svým příspěvkům čerpat nejen státní podporu, ale také si snížit daň z příjmů. Vložené peníze, které za každý rok přesáhnou v součtu částku 12 000 korun, lze až do výše 24 000 Kč odečíst od základu daně, a ušetřit tak až 3600 korun.

„Obdobně lze ve stejné výši ušetřit na daních i v rámci některých životních pojistek, které obsahují riziko „dožití“ či „smrt, nebo dožití“. Máte-li oba výše uvedené produkty, tak myslete na to, že limit 24 000 korun je pro oba společný – částky se sčítají. Od příštího roku bude možné na daních ušetřit dvojnásobek,“ doplnil Kouřil.

Pospíšit by si měli také ti, kdo chtějí založit doplňkové penzijní spoření za stávajících podmínek. Od ledna se zvýší nutná minimální doba spoření z pěti na deset let pro řádnou výplatu bez sankcí včetně státního příspěvku. Týkat se to má až nových smluv založených po 1. lednu.