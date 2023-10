Mladé řidiče stojí povinné ručení až desetitisíce. Tak se pojistka udělá na dědečka

Generali Česká pojišťovna účtuje pro Škodu Fabia osmnáctiletému řidiči z Karlových Varů ročně 19 994 korun, v Praze přes 21 tisíc, v Chrudimi zhruba 14 tisíc korun. Z pojistné kalkulačky pojišťovny Uniqua pro osobní dieselové auto z roku 2019 vyšlo, že řidič pod 25 let za ručení zaplatí o 18 tisíc korun ročně více než padesátník.

Zásadně do ceny promlouvají povinného ručení bonusy za jízdu bez nehod a škody. „Je potřeba vzít v úvahu, že padesátiletý řidič má slevový bonus padesát procent, zatímco mladý je bez něj. To je velmi důležitá okolnost, i proto pak vychází ten cenový rozdíl tak velký,“ vysvětlila Právu mluvčí Uniqa Eva Svobodová.

Vliv na cenu pojistky má také trvalé bydliště, a to i když má řidič bydliště vedené ve vsi, ale jezdí ve městě, které je pochopitelně rizikovější.

„Z dlouhodobého hlediska je to ale pro mladého klienta nevýhodné, protože si pak takzvaně nevyjíždí bonusy,“ konstatoval.

Podobný názor má i pojišťovna Kooperativa. „Setkáváme se s případy, kdy se to tak mladí řidiči snaží obejít. Většinou tak ale činí jen do první způsobené škody nebo do doby, kdy se chtějí osamostatnit. Jedině dlouhodobým ježděním bez nehod si mohou sazbu zlevnit,“ upozornil mluvčí Milan Káňa.