Lidé porovnávají ceny a hledají slevy

Vyplývá to z dat nákupního rádce, společnosti Heureka. Podle nich se za poslední měsíce zvýšil na internetu o sto procent například prodej trvanlivých potravin, jako je mouka, olej, káva nebo cukr.

Celá kategorie jídlo a nápoje na internetu z hlediska množství prodaného zboží v září až listopadu meziročně vzrostla o 20 procent, ale třeba u cukru to byl nárůst skoro na čtyřnásobek (o 296 procent), u másla o 198 a u rýže o 130 procent.

„Klesla také průměrná hodnota objednávky na internetu. To znamená jediné – totiž že zákazníci si nákupy více rozmýšlí, srovnávají produkty a ve výsledku vyčkávají na slevové akce či nakupují levnější zboží,“ dodal Jan Mayer, ředitel Heureky.

Tyto údaje potvrzují i další obchodníci. „Z našich dat vyplývá, že lidé s nákupy více otálejí. To znamená, že navštěvují e-shop podobně jako v minulých letech, ale samotný nákup odsouvají více do budoucnosti,“ řekla Právu Michaela Balarinová z CZC, internetového prodejce elektroniky. Porovnávání cen na webu je způsobem, jak si slevy ohlídat, což by u kamenných obchodů bylo náročnější.