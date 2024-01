Letos to bude finančně náročně, bojí se Češi. Odkládají větší výdaje

Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro Home Credit. „Lidé daleko více plánují své nákupy a řeší, jakým způsobem je budou financovat. Nepřemýšlejí jenom o tom, za co utratí své finanční prostředky, ale uvažují i o příjmové stránce. Nepříznivá ekonomická situace je více motivuje k aktivnímu řízení svého rodinného rozpočtu,“ řekl Novinkám Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Credit ČR a SR.

Připomněl, že ceny bytů se podle expertů dotkly dna, centrální banka snížila úrokovou reposazbu, Česko dosáhlo předposlední týden loňského roku na nejvyšší inflaci v Evropské unii a některé obchodní řetězce ještě před Vánoci začaly zlevňovat. Lidé se podle odborníků naučili reagovat na aktuální ekonomickou situaci a přizpůsobují tomu své výdaje a pokud je to nezbytné, hledají si i další zdroje příjmů.

Vyšší výdaje očekávají letos dvě třetiny dotázaných, vyšší příjmy ale jen zbývající třetina. Nepříliš veselou finanční situaci chce část lidí řešit tím, že zaměstnavatele požádá o zvýšení platu. Chystá se na to 28 procent dotázaných. Z toho čtvrtina si řekne o minimální zvýšení platu do deseti procent a další čtvrtina bude usilovat o přidání do 20 procent.