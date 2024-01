Do Česka loni přišlo 39 nových obchodních značek, nejvíc za 10 let

Na maloobchodní trh v Česku loni vstoupilo 39 nových značek, nejvíce za uplynulých deset let. Víc než třetina z nich spadá do sektoru jídla, nápojů a potravin, takových značek do ČR přišlo 14. Následovalo módní odvětví s devíti značkami. Podle země původu byla nejvíce zastoupená Itálie s osmi značkami, pět jich přišlo ze Slovenska a čtyři z Francie.

Foto: Profimedia.cz Restaurace rychlého občerstvení Popeyes na Václavském náměstí v Praze.

Článek Vyplývá to z informací na webu realitní poradenské společnosti Cushman & Wakefield, která trh z tohoto pohledu sleduje právě deset let. Na informace firmy upozornil server MediaGuru.cz. Mezi nejvýznamnější značky, které do Česka loni vstoupily, patří Victoria’s Secret, Popeyes, Signorvino, Rossopomodoro či Zadig & Voltaire, uvedla Cushman & Wakefield. Podle jejího vedoucího týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu Jana Kotrbáčka zůstává český trh a především Praha pro retailové značky hlavní vstupní branou do střední a východní Evropy. Do Prahy míří další slavný americký fastfood Five Guys „Přítomnost velkého množství mezinárodních společnosti je mimo jiné výsledkem dlouhodobě rostoucí kupní síly obyvatel Česka a rozvoje obchodního prostředí, ve kterém společnosti dobře prosperují,“ podotkl. „Velice důležitým faktorem pro vstup mezinárodních značek je pak to, že Česká republika a zvláště Praha je zároveň velmi významnou evropskou i světovou turistickou destinací,“ doplnil Kotrbáček. Zejména v centru Prahy a významných nákupních centrech totiž turisté tvoří velice významnou část klientely, upozornil. Do Prahy tak loni zamířilo 33 značek, Brno a Ostrava uvítaly po dvou, Hatě a Hradec Králové po jedné. V letošním roce se podle Kotrbáčka pro trh v ČR chystají zejména nové a dominantnější koncepty značek, které už zde působí. „Předpokládáme i příchody nových značek, z nichž nyní mohu zmínit například chystané otevření Five Guys, dalšího fastfoodového řetězce v centru Prahy,“ dodal. Nejvíce rozruchu vzbudily Victoria’s Secret a Popeyes Českým trhem loni podle Cushman & Wakefield doslova otřásla především dvě jména, a to americká značka spodního prádla Victoria’s Secret, která v květnu otevřela svou první zdejší prodejnu v pražském nákupním centru Westfield Chodov, a americká síť rychlého občerstvení Popeyes, která má od počátku listopadu provozovnu na pražském Václavském náměstí. Návrat českého průmyslu k předcovidovému růstu potrvá, míní statistici „V pražském Mánesu se otevřela velmi populární Aperol Spritz Terrace, v Manifesto Market koncept Holy Pasta, v ulici Na Příkopě čajovna The Alley, v nákupních centrech pak italské koncepty Rossopomodoro (Palladium) či Signorvino (Westfield Chodov),“ uvedla poradenská firma. Segment luxusního zboží rozšířila italská značka zimního oblečení MooRER v pražské Maiselově ulici a francouzská módní značka Zadig & Voltaire v Široké ulici. „Světoznámá obuvní značka Jimmy Choo se po roční absenci plnohodnotné maloobchodní prodejny přesunula na adresu Pařížská 21,“ uvedla společnost Cushman & Wakefield. Jmenovala i příchod značek Bottega Prosecco Bar a Natoo na pražské letiště a hlavní nádraží. Prodejce potravin Billa začal otevírat maloformátové prodejny Viva Billa u čerpacích stanic, velkoobchod Makro cílí prodejnami Bonveno na návštěvníky centra Prahy a kancelářské oblasti. Čokoládové cukrovinky Toblerone se nově prodávají ve specializované prodejně ve Fashion Arena Prague Outlet. Carrefour se vrací do Česka. Vlastní prodejny ale mít nebude