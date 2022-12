Každý desátý Čech s půjčkou se zadlužuje rizikově

Index rizikového zadlužování, který dlouhodobě sleduje Česká bankovní asociace (ČBA) prostřednictvím průzkumu agentury Ipsos, je letos 10 procent. V reálu to znamená, že každý desátý Čech, který má zkušenost s půjčkami (podle průzkumu 75 procent lidí), by se mohl dostat do problémů, na škále dosáhl 4 a více bodů. Proti loňsku se ale situace mírně zlepšila, konkrétně o jeden procentní bod.

Index rizikového zadlužování ČBA Rizikové chování je definováno na škále od 0 do 9, kde s rostoucím počtem bodů roste rizikovost. 4 a více bodů = rizikový spotřebitel Hodnotící kritéria Spotřebitel je ochotný krýt splátky další půjčkou 2 body Neschopnost splácet chce spotřebitel řešit další půjčkou 2 body Aktuálně spotřebitel splácí 3 a více půjček 2 body Spotřebitel si půjčil při dlouhodobém nedostatku financí 1 bod Spotřebitel si půjčil na běžnou spotřebu nebo zábavu 1 bod Spotřebitel si půjčil u nebankovní společnosti či fyzické osoby, aniž by si zjistil, zda má licenci k poskytování úvěrů od ČNB 1 bod CELKEM 9 bodů

A na co si Češi půjčují nejčastěji? Tři z deseti jako účel půjčky zmínili auto či motorku, více než čtvrtina (27 procent) si půjčila na rekonstrukci bytu, zhruba stejný počet (26 procent) na spotřební elektroniku a další čtvrtina (26 procent) pak na bílé elektro. Pětina lidí (21 procent) si za půjčené peníze vybavila byt.

Pro půjčku především do banky

Nadpoloviční většina (53 procent) Čechů zavítala pro půjčku či úvěr do banky. U splátkových společností si pak půjčku vzala více než čtvrtina (28 procent) dlužníků. V rodině či od přátel si peníze půjčila necelá čtvrtina lidí (23 procent).

„Češi, kteří si půjčku v minulosti vzali, k tomu nejčastěji využili banku. To je dobrá zpráva, protože míra rizika je v tomto případě velmi nízká. Zarážející ale je, že lidé se často u nebankovních společností nezajímají například o to, jestli vůbec mají licenci od centrální banky. Míra rizika je v takovém případě velmi vysoká a může dojít k neočekávaným situacím,“ upozornil právník Filip Hanzlík z ČBA.

Průzkum totiž ukázal, že u splátkových společnosti si licenci u ČNB ověřovala pouze čtvrtina dotázaných, u půjček přímo od prodejců zboží jen necelá pětina.

Kontokorent vede

Nejčastěji využívaným úvěrovým produktem je povolené přečerpání běžného účtu, neboli kontokorent. Zkušenost s ním má téměř třetina populace (31 procent). Téměř tři lidé z deseti už někdy nakupovali na splátky a 28 procent Čechů má zkušenost s jiným spotřebitelským úvěrem či půjčkou. Kreditní kartou už někdy zaplatila čtvrtina populace.

Hypoteční úvěr už někdy splácelo či splácí 22 procent oslovených, zkušenost s úvěrem od stavební spořitelny má necelá pětina respondentů (18 procent), stejný počet se pak zadlužil u příbuzných či známých.

Platební morálka se zlepšuje

Zhruba každý druhý Čech (48 procent), který si v minulosti půjčil, v tuto chvíli už nic nesplácí. Ti, kterým půjčka stále běží, nejčastěji splácejí auto nebo motorku (13 procent), případně rekonstrukci bytu (12 procent).

Schopnost lidí splácet je přitom pořád na dobré úrovni. Je to už pár měsíců, co v bankovní statistice pravidelně zveřejňované Českou národní bankou s napětím analytici sledují, zda se začíná zvyšovat podíl domácností, které se dostávají do potíží se splácením závazků vůči bankám. V případě úvěrů domácnostem se jejich celkový objem zvýšil ke konci října o 7 miliard na 2 biliony a 131 miliard korun, přičemž podíl těch nevýkonných v nominálním vyjádření stagnoval na 27 miliardách a v relativním vyjádření tak klesl na 1,2 procenta. U hypoték je tento podíl 0,58 procenta, stejný jako v září, šlo ale o historické minimum.

„Na to, že ekonomika podle všeho vstoupila do recese a mediální obraz je špatný, je to velmi dobrá zpráva. Souhrnné statistiky sice neposkytují plastický pohled na finanční pozici jednotlivých domácností, nicméně nadále platí, že domácnosti mají v bankách uloženo více prostředků, než kolik jim dluží, a nadále velmi dobře splácejí,“ doplnil Hanzlík.

Češi si nejčastěji půjčují hodně či málo

Shodně v 17 procentech případů si lidé půjčují buď více než půl milionu korun, nebo naopak méně než 20 tisíc korun.

Nejčastěji přitom proto, že nemají dostatek hotovosti, což zmínily tři pětiny oslovených. Necelá pětina pak nechce čekat a šetřit na vybrané zboží, každý osmý využívá výhodné akce na splátky a každý sedmý zmínil, že nemá možnost šetřit.

Průzkum také ukázal, že devět procent Čechů by si vzalo půjčku na splátku jiné půjčky, a to nejčastěji od banky (45 procent), nebo příbuzných a známých (36 procent).

„Přitom právě sjednání půjčky pro splátku jiné půjčky patří mezi velmi rizikové chování,“ upozornil Michal Straka z agentury Ipsos.

V případě problémů se splácením by 29 procent dlužníků zkusilo s poskytovatelem půjčky vyjednat odklad splátek. Necelá čtvrtina by si půjčila od příbuzných či známých. Každý zhruba šestý by pak zkusil půjčky sloučit v bance a každý jedenáctý uvedl, že by situaci vůbec neřešil.

V následujících 12 měsících si hodlá půjčit pět procent Čechů.