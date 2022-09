K milostivému létu se připojily i banky

Klienti v prodlení mohou dluh uhradit až do sedmi let. Lidé v exekucích pak do tří měsíců. Během této doby jim banka nastaví nové parametry splátkového kalendáře, k němuž v případě řádného plnění nepřibývají žádné další úroky ani poplatky. „Jestliže zájemci splňují základní podmínky, mohou o tuto možnost zažádat online pomocí formuláře na našich webových stránkách. Zájemci mají čas do konce listopadu tohoto roku,“ potvrdila mluvčí banky Zuzana Filipová.