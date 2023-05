Jaké jsou možnosti, když nájemce odmítá byt opustit

V případě, že by se pronajímatel snažil nájemce zbavit například tím, že vyměnil zámky u dveří či by v případě nájemcovy nepřítomnosti byt vyklidil apod., mohl by se vystavit postihu. „Takové jednání by totiž mohlo naplnit skutkovou podstatu trestného činu porušení domovní svobody. Od takového jednání proto pronajímatele důrazně odrazujeme,“ upozornila Hekšová.