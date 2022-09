Hypotéky přestaly zdražovat. Pokles v nedohlednu

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,23 procenta dosahuje podle analytika společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiřího Sýkory 23 035 korun.

Úrokové sazby u hypoték do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) klesly u všech fixací. Úvěry nad 80 procent odhadní ceny nemovitosti, které jsou určené pro mladé do 36 let, však naopak mírně zdražily. Zafixovat hypotéku nad 80 procent LTV lze nyní podle Sýkory v průměru za 6,27 procenta, na tři roky za 6,74 procenta a na 10 let za 6,36 procenta.