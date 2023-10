Hlavní důvody pro pojištění: strach ze ztráty domova, placení škod a požáru

Desetina oslovených pak přiznala, že žije „nadoraz“ a případnou škodu, hlavně pokud by byla vyšší, by nezvládla sama zaplatit.

U smluv, které jsou starší než dva roky, ví 84 procent lidí, že by ji měli aktualizovat, ale 41 procent to neřeší, protože by museli platit vyšší pojistné. Šestnáct procent lidí pak vůbec nemá ponětí, že by měli čas od času smlouvu aktualizovat.