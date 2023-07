Fondy letos investorům zatím vydělaly pod šest procent

Průměrný český investor do podílových fondů od začátku roku do konce června vydělal 5,7 procenta. V prvním čtvrtletí fondy rostly o 2,9 procenta, ve druhém se zhodnotily o 2,73 procenta. Vyplývá to z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select.

