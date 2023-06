Energo firmy láká společný nákup plynu

Společný evropský nákup zemního plynu, který by mohl přispět k jeho nižší ceně, hodlají využít všechny velké energetické společnosti v Česku. Zapojily se do online platformy AggregateEU, do níž se mohli v rámci první fáze nákupů přihlašovat evropští dodavatelé do začátku května.

Foto: Právo Ilustrační foto