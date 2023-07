Drahé hypotéky tlačí lidi do nájmů

Poptávka tlačí lidi do nájmů a tím na jejich růst. I ten už ale naráží na finanční možnosti. Meziročně se nájmy zvýšily o čtyři až deset procent. Poslední dva měsíce se však ceny nájmů alespoň stabilizovaly.

„Za poslední rok výrazně narostl zájem o nájemní bydlení, a to mnohdy ne zcela dobrovolně. Vlastnické bydlení se totiž vinou vysokých úrokových sazeb u hypoték stalo prakticky nedostupné,“ říká Tomáš Carba z Asociace nájemního bydlení.

„Oba s manželkou pracujeme v nemocnici. Bydlíme u rodičů, ale to nejde věčně. Líbilo se nám čtyřicetimetrové 1+1 v Praze 6 u hotelu Pyramida. Nájemné dvacet jedna tisíc měsíčně plus poplatky a energie kolem sedmi tisíc. Kauce čtyřicet tisíc,“ popisuje Tomáš Nedoma.

„Sdělil nám, že za dveřmi má frontu tří zájemců z Ukrajiny, dvě party a jednu rodinu, a ještě mladý pár z Běloruska. Nájem sice proti nabídce nezvýšil, ale pronajal to zájemci, jenž uhradil kauci ve výši tří nájmů,“ shrnuje svou zkušenost.

Nakonec jim klapnul byt v Letňanech. „Sice to máme do práce i do centra dál, byt je menší a není tak hezký, ale platíme čistý nájem čtrnáct tisíc měsíčně,“ konstatoval mladý muž.