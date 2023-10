Dotační škrty zdraží elektřinu o tři tisícovky

Důvodem bude podle expertů to, že vláda seškrtala státní dotace na obnovitelné zdroje, kdy 13,5 miliardy na ně místo státu odvedou opět domácnosti a firmy, a také zkrátila podporu přenosové soustavy a distribuční sítě z rozpočtu o 38 miliard.

„Zhruba stejný řád jako škrtnutá podpora u obnovitelných zdrojů – to je 600 korun na megawatthodinu nebo o něco nižší kolem 500 korun – připadne na spotřebovanou elektřinu v rámci plateb za distribuce,“ řekl Právu analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

„Když si uvědomíme, že nabídky silové elektřiny dodavatelů jsou aktuálně o zhruba tisíc korun pod vládním cenovým stropem, tak co jsme v průběhu roku ušetřili na silové elektřině, o to vzroste její regulovaná část,“ dodal.

To, že elektřina od ledna zdraží až o desetinu, připustil i ministr průmyslu a obchodu Jozefa Síkela (za STAN).

O 10,4 miliardy korun pak seškrtá své dotace ministerstvo zemědělství a téměř devět miliard se nebude vyplácet v resortu dopravy. Dotknout se to má i peněz pro kraje na silnice druhé a třetí třídy či některých dotací pro Státní fond dopravní infrastruktury.

Ve zdravotnictví se mají úspory v dotacích týkat podpory rezidenčních míst. „O dvě stě milionů korun ale kapitola nepřijde, prostředky jsou přesunuty z rezidenčních míst do strategických investic. V roce 2024 se případně na rezidenční místa použijí nároky z nespotřebovaných výdajů z letošního roku,“ upřesnil Právu mluvčí resortu Ondřej Jakob. Dodal, že do budoucna by rezidenční místa mohl hradit systém veřejného zdravotního pojištění.