Cestu k moři do Chorvatska prodraží dálnice i vyšší pokuty

„Budky, co bývaly na hraničním přechodu Goričan, už jsou zbořené. Není tam nic, ani omezení rychlosti,“ popsal Právu hladký průjezd do Chorvatska Igor Sirota z automotoklubu ÚAMK.

Pravidelně tam vyráží už v červnu. Zvolil cestu přes Maďarsko a cesta z Prahy do Trogiru na pobřeží mu zabrala méně než jedenáct hodin i s přestávkami na občerstvení. „Celou cestu to bylo v pohodě, byť za maďarskými hranicemi se opravovala dálnice. Ale vypadalo to na předsezonní opravy,“ popsal Sirota.