Poplatky za dálnice proti loňsku zdražily ve dvou sousedních státech

V jiných evropských zemích, kde fungují dálniční známky, řidiči zaplatí stejně jako loni. Vyplývá to ze stránek oficiálních prodejů vinět jednotlivých evropských zemí. V dalších zemích Evropy řidiči musí platit mýtné, které například v Chorvatsku na léto zdražuje.

Nejvýraznější zdražení proti loňsku pocítí řidiči při cestě na Slovensko, kde se od začátku roku zvýšily poplatky o zhruba 20 procent. Desetidenní viněta tak vyjde na oficiálním webu o dvě eura dráž, a to na 12 eur (zhruba 284 Kč), 30denní na 17 eur (zhruba 403 Kč), roční pak na 60 eur (asi 1421 Kč). Poplatky za dálnice se na Slovensku neměnily od roku 2011.

V Rakousku dálniční známka zdražuje každoročně, většinou však o malé částky, letos je to zhruba tříprocentní zdražení. Desetidenní elektronickou známku lze koupit na oficiálním e-shopu za 9,90 eura, tedy v přepočtu zhruba 235 korun, což je zdražení proti loňsku při aktuálním kurzu asi o sedm korun. Dvouměsíční známka vyjde na 29,90 eura (zhruba 708 korun), roční na 96,40 eura (asi 2283 korun). Zvlášť jsou zpoplatněny některé tunely či mosty.

Zadarmo naopak stále jezdí řidiči na dálnicích v Německu. Podle Libora Budiny z Autoklubu ČR se mluví již několik let o zavedení poplatků, ale ani v tomto roce se za německé dálnice platit nebude.

V Chorvatsku zase zdražují každé léto mýtné poplatky proti celoroční běžné úrovni o 15 %. Budina dodal, že motoristé si mohou do aut pořídit mýtnou krabičku, která jim umožní dobíjet mýtný kredit za ceny o 21 % nižší. „Zároveň také pomůže vyhnout se možným kolonám u platebních bran,“ dodal. Pořízení mýtné krabičky stojí přibližně 400 až 500 korun.

Podle Budiny by si měli řidiči při cestě do německých a francouzských měst ověřit, zda nebudou zajíždět do takzvaných ekologických zón, které jsou v centrech některých velkých měst. K navštívení těchto míst autem je potřeba zakoupit emisní plaketu, která se vyrábí ve třech barvách - zelené, žluté a červené - v závislosti na ekologičnosti vozu.