Zaměstnávání seniorů se zatraktivní. Firmy se bez nich neobejdou

Silné ročníky 70. a počátku 80. let, tzv. Husákovy děti, se během patnácti let postupně posunou do věku kolem důchodu. „A ročníky, které nyní přicházejí na trh, jsou výrazně početně slabší. V každém je kolem 80 nebo 90 tisíc lidí. Zatímco u Husákových dětí je to 160 až 200 tisíc na ročník,“ dodal Dombrovský.