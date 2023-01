Zklamání u stromečku? Vrátit jde jen některé zboží

„Mezi zákazníky je rozšířený mýtus, že každé zboží lze vrátit do 14 dnů. Bez udání důvodu ale můžete vrátit jen to koupené v e-shopu. Jinak se s obchodníkem musíte domluvit, zda vám vyjdou vstříc, vymění zboží za jiné nebo dají poukaz (na další nákup),“ sdělil mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) Jiří Fröhlich.

V některých internetových, a dokonce i kamenných obchodech nicméně nabízejí zákazníkům delší období, během něhož je možné nepoškozené zboží vrátit, a to i 60, nebo dokonce 90 dní.

Z důvodu ochrany autorských práv nelze vrátit ani rozbalená CD či DVD nebo software. Smůlu budete mít rovněž v případě, když nakupujete jako právnická osoba. Ani zde neplatí možnost vrátit zboží do 14 dnů.

„Řádně doručeným odstoupením od smlouvy se uzavřená kupní smlouva ruší a zákazníkovi vzniká povinnost vrátit zboží do 14 dnů a prodávajícímu povinnost vrátit zákazníkovi kupní cenu a předtím vzniklé náklady na doručení, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy,“ dodal Šperka.